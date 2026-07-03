Una voce nuova per Occhieppo Inferiore: posata e benedetta la nuova campana

Venerdì 26 giugno 2026 rimarrà una data impressa nella storia della nostra comunità. In questa giornata si sono conclusi i complessi lavori sul campanile con la sostituzione e la posa ufficiale della nuova campana.

L’intervento si è reso inevitabile per sostituire il vecchio bronzo che, logorato e crepato dal passaggio del tempo, ha terminato il suo lungo e onorato servizio. Veder scendere la vecchia campana e salire la nuova è stato un momento di forte commozione: le campane non misurano semplicemente il tempo, ma custodiscono la memoria di un paese, unendo le persone nei momenti di gioia e in quelli di dolore.

Questo momento storico ha ricevuto il suo sigillo più solenne con la benedizione da parte del Vescovo Roberto Farinella, avvenuta su espressa richiesta di don Fabrizio, in concomitanza con la celebrazione delle Sante Cresime. È stato un accostamento di profondo significato: mentre la comunità si stringeva attorno a 21 ragazzi e ragazze che ricevevano il sacramento della Confermazione, la nuova campana riceveva il mandato di farsi eco e custode dei momenti più importanti della nostra vita di fede e di paese.. Per forte desiderio del nostro parroco, il nuovo bronzo porta con sé una dedica speciale: è stato infatti intitolato a Papa Francesco e fuso a perenne ricordo dell’Anno Santo 2025. L’effigie incisa dell’amato Pontefice va così ad aggiungersi a quella di Sant’Antonino Martire, patrono della comunità di Occhieppo Inferiore, al quale la campana è ugualmente intitolata.

Un ponte ideale tra il nostro passato, il cammino universale della Chiesa e le generazioni future. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che, con il loro impegno, la loro competenza e la loro generosità, hanno reso possibile questo straordinario e atteso intervento, donando a Occhieppo Inferiore una voce nuova che continuerà a risuonare nella valle come messaggio di speranza, unità e pace.