Biella, prorogati i lavori nell'area ex Atap

Proseguiranno fino al 30 settembre 2026 i lavori per la realizzazione del nuovo edificio scolastico nell'area dell'ex Atap di corso Risorgimento. Lo stabilisce l'Ordinanza Dirigenziale n. 596 del 1° luglio 2026, che proroga i provvedimenti di viabilità già in vigore per consentire l'avanzamento del cantiere.

L'intervento, richiesto dalla Provincia di Biella comporterà alcune limitazioni alla circolazione nel tratto di corso Risorgimento compreso tra viale Macallè e via Addis Abeba, lungo il muro dello stabile ex Atap.

Per tutta la durata dei lavori resteranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada e il divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dal cantiere, fatta eccezione per il personale autorizzato.

L'ordinanza prevede inoltre l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 chilometri orari, il restringimento della carreggiata e, quando necessario, un senso unico alternato regolato da movieri e segnaletica mobile, senza l'impiego di impianti semaforici. Qualora le esigenze del cantiere lo richiedano, potranno essere temporaneamente sospesi anche il transito sui marciapiedi e gli attraversamenti pedonali, con l'obbligo di indirizzare i pedoni in sicurezza sul lato opposto della strada.