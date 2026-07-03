Sagliano Micca, senso unico alternato sulla SP 100 Valle Cervo

Entrerà in vigore oggi, venerdì 3 luglio, la modifica temporanea della viabilità lungo la SP 100 Valle Cervo, nel Comune di Sagliano Micca. Il provvedimento, disposto dalla Provincia di Biella, prevede l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo mobile.

La limitazione interesserà il tratto compreso tra il km 3+100 e il km 5+250 e resterà attiva fino al 7 agosto 2026, nella fascia oraria 8-17, con esclusione di sabati e giorni festivi. La misura si rende necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori legati al progetto “Più sicuri più sostenibilità in Sagliano Micca”. Il cantiere potrà estendersi per una lunghezza massima di 100 metri. Nell’area dei lavori sarà posizionata la segnaletica temporanea prevista, tra cui cartelli di lavori in corso, limite massimo di velocità a 30 chilometri orari, divieto di sorpasso, strettoia, passaggio obbligatorio e semaforo.

L’ordinanza avrà piena efficacia con l’effettiva posa dei cartelli. Le forze di polizia competenti sono invitate a vigilare sul rispetto delle prescrizioni lungo il tratto interessato.