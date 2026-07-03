Mottalciata: Motociclista 51enne esce di strada e muore sulla Provinciale 232

Tragico incidente stradale nelle prime ore della mattinata a Mottalciata. Un motociclista italiano di 51 anni ha perso la vita dopo essere uscito di strada lungo la Strada provinciale 232.

Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe perso il controllo della moto senza essere coinvolto in uno scontro con altri veicoli. Il motociclista è stato trovato fuori dalla carreggiata e per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa dei gravissimi politraumi e delle altre lesioni riportate nell'incidente.

L'allarme è stato lanciato alle 5.40 da un passante che ha notato il corpo del centauro e ha immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi. All'arrivo del personale sanitario, il decesso era già avvenuto.

Restano da chiarire le cause dell'uscita di strada. Gli accertamenti sono affidati alle autorità competenti, che dovranno ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.