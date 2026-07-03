Sala aderisce a “Io non lascio tracce”

Il Comune di Sala Biellese è tra i Comune che aderiscono al progetto “Io non lascio tracce”, promosso lungo il Cammino di Oropa dall’Associazione Movimento Lento, Italia Che Cambia e Il Richiamo del Bosco, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.
L’iniziativa invita tutti i viandanti a prendersi cura del territorio che attraversano, contribuendo a lasciarlo in condizioni migliori rispetto a come lo hanno trovato, attraverso la raccolta dei rifiuti lungo il percorso. A supporto del progetto, il Comune di Sala ha posizionato tre bidoni per la raccolta dei rifiuti in punti strategici del territorio. Questi fungeranno da punti di conferimento per i rifiuti raccolti dai viandanti durante il percorso lungo il Cammino di Oropa.
#IoNonLascioTracce è la campagna che Movimento Lento avviò nel 2024 per accompagnare chi cammina verso un modo più attento di stare sui sentieri.