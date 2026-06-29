Rally & Co è 3° nella coppa delle scuderie al Rally Lana Storico FOTO

La Rally & co esce soddisfatta dal 15° Rally Lana Storico, gara di casa per la scuderia biellese e per merito dei sui equipaggi conquista il 3° posto nella coppa delle scuderie.



Marco Bertinotti ed Andrea Rondi sulla Porsche 911 salgono sul gradino più basso del podio conquistando la 3° posizione assoluta, 2° nella classifica di raggruppamento e di classe oltre 2000 vincendo la speciale classifica del Trofeo Memory Fornaca; la loro è stata una gara in rincorsa con le prime 4 prove speciali a battagliare per la prima posizione ed un distacco arrivato al massimo a 4,9 secondi ma gli 11 secondi persi sulla PS Camandona hanno chiuso le ambizioni di vittoria.

Ottavi assoluti , terzi nel 2° raggruppamento, primi di classe 2000 e 4° nel Trofeo Fornaca sono arrivati al traguardo Luca Delle Coste e Giuliano Santi su Ford Escort RS in una gara che li ha visti costantemente nella top ten sia nelle classifiche di prova speciale che in quella assoluta.

I valsesiani Simone Lanfranchini e Alessandro Merlo su Porsche 924 Carrera GT confermano quanto di buono già fatto vedere in questa stagione aggiudicandosi il Trofeo Michelin classe M4 ed ottenendo una 12° posizione assoluta, secondi di classe oltre 2000 nel 3° raggruppamento, sesti nel Trofeo Fornaca.



In 26° posizione troviamo i biellesi Luca Ferrero e Paolo Ferraris che, con la consueta Ford Sierra Cosworth agguantano la 3° piazza di classe oltre 2000 nel 4° raggruppamento nel quale si classificano 12°. A bordo della piccola Autobianchi A112 (non iscritti all'omonimo trofeo) Giuliano Zublena e Mauro Cairati terminano in 64° posizione quinti in classe 1150.

Ritirati sulla PS 5 mentre erano in 5° posizione Paolo Vallivero e Stefano Cirillo per un problema elettrico sulla Bmw M3; ritiro sulla 7° prova per Graziano Boetto e Martina Decadenti per guasto meccanico sulla Opel Astra GSI quando erano 18°. Alyssa Anziliero (a fianco di Luigi Orestano) su Porsche 911 conclude 21° in classifica generale conquistando la 4° piazza di classe oltre 2.000.

Nella gara di regolarità a media 60 Enrico Candelone e Francesco Foglia su Ford Sierra Cosworth giungono 12° assoluti con una condotta di gara improntata più sul divertimento che sul controllo maniacale dei tempi.