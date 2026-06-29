Trofeo A112 Abarth Yokohama: il “Lana” è ancora di Zanelli

Sulla falsariga di un Rally Lana Storico valevole per il CIRAS incerto e combattuto fino all’ultimo metro, anche il Trofeo A112 Abarth Yokohama ha vissuto la tappa biellese con incertezza e suspense fino alle battute finali, consegnando la vittoria, bis di quella del 2025, ai detentori del titolo Fabrizio Zanelli e Claudio Zanni. Il duo della Motoracing ha avuto la meglio su un convincente e in continua crescita Marcello Morino, ottimo secondo assieme a Massimo Barrera e a completare il podio è stato un altro equipaggio piemontese, quello composto da Cristian Benedetto e Luca Stivanello.

L’impegnativo rally biellese – nove prove speciali e quasi 105 chilometri cronometrati – è iniziato con la prova “Lessona – Piero Giardino” del venerdì sera inaugurata propri dal Trofeo e trasmessa in diretta video: ad aggiudicarsela è stato Morino precedendo di un soffio Luca Cortellazzi e Federico Busato, con Zanelli al terzo posto.

La lunga giornata di sabato si apre col doppio scratch di Zanelli che si porta al comando e al riordino ha 8”3 su Morino e 11” su Cortellazzi che va poi ad aggiudicarsi il secondo passaggio a Lessona dopo la quale è Morino a passare in testa. “Camandona 1” cambia di nuovo le carte in tavola e al secondo riordino la classifica vede Zanelli in testa con 2”6 su Morino e 4”8 nei confronti di Cortellazzi.

Zanelli cambia passo a “Campore 2” e “Baltigati 2” dove si mette in evidenza Benedetto che va ad appaiarsi a Cortellazzi in terza posizione. Ma non è finita perché Morino riesce a tenere i giochi ancora aperti ad una prova dal termine, la “Camandona 2”, vinta da Benedetto che centra così il podio; Morino non riesce nel sorpasso su Zanelli e conclude secondo a 12”4 da Zanelli.

Cortellazzi e Busato chiudono al quarto posto con la consolazione della la vittoria tra i piloti “under 28” e al quinto posto si classificano Giacomo Domenighini e Thierry Bionaz. Sesta posizione per Maurizio Ribaldone e Massimo Torricelli che hanno la meglio, anche nell’ipotetico confronto tra ex trofeisti degli anni ’80, su Dario Valentino Craveri in coppia con Ermanno Battaglin settimi, ed Enrico Giovanni Volpi ottavo assieme a Vittoriano Mei. Chiudono l’elenco dei classificati Roberto e Francesca Barbera felici per il primo traguardo tagliato dopo qualche problema prontamente risolto dall’assistenza.

Quattro gli equipaggi ritirati di cui ben tre sulla stessa prova, la numero 4: Gino Fumagalli ed Emilio Burlando, Rosario Pennisi e Angelo Bregliasco, Lorenzo Bergamaschi e Flavio Sella; per Andrea Pasqualotto e Nicole Rossi, la resa è avvenuta a due speciali dalla fine.

Il calendario del Trofeo: 27-28 febbraio, Rally Vallate Aretine; 24-25 aprile, Rally Costa Smeralda Storico; 5-6 giugno, Valsugana Historic Rally; 26-27 giugno, Rally Lana Storico; 17-18 luglio, Rally Campagnolo; 24-26 settembre, Rallye Elba Storico; 27-28 novembre, Rally del Brunello.

Le classifiche. Assoluta: 1. Zanelli 2. Morino 3. Droandi I. 4. Bergamaschi. 5 Pasqualotto. Under 28: 1. Pasqualotto. Over 60: 1. Zanelli. 4 marce: 1. Imperato e Mearini

Classifiche e documentazione disponibili al sito web www.trofeoa112abarth.com