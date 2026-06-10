Al via il Corso Tecnico di Cicloturismo e Istruttore Mountain Bike

Un’opportunità formativa dedicata agli appassionati delle due ruote e a chi desidera acquisire competenze tecniche nel settore del cicloturismo e della mountain bike. ASD Evergreen Bike, in collaborazione con CSEN, promuove il Corso Tecnico di Cicloturismo e Istruttore Mountain Bike, riservato ai tesserati CSEN e pensato per coniugare formazione specialistica ed esperienza diretta sul territorio.

Il percorso si svolgerà in due sessioni: la prima dal 26 al 28 giugno, la seconda dal 18 al 20 settembre. Le giornate di formazione saranno caratterizzate da un approccio che integra teoria e pratica, con attività immerse nella natura e nei percorsi dedicati alla mountain bike.

Il programma didattico prevede approfondimenti sulla tecnica di guida MTB, nozioni di meccanica applicata alla bicicletta, sicurezza sui percorsi e orientamento, oltre a momenti di formazione teorica e pratica finalizzati a fornire strumenti utili per l’attività di accompagnamento e istruzione.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per sviluppare competenze specifiche, migliorare la propria preparazione tecnica e vivere un’esperienza formativa a stretto contatto con l’ambiente naturale, condividendo la passione per il cicloturismo e la mountain bike.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo e-mail info@evergreenbike.net.

Il corso è promosso da ASD Evergreen Bike ed è affiliato al CSEN Comitato Provinciale di Biella.