CSEN Biella accoglie l’ETS Associazione Teatro Popolare di Sordevolo: da oltre 210 anni organizzatrice della Passione

Lo CSEN – Comitato Provinciale di Biella annuncia con orgoglio l’affiliazione dell’ETS Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, storica realtà che da oltre 210 anni organizza uno dei più grandi eventi culturali a livello europeo: La Passione di Sordevolo.

Questa straordinaria rappresentazione popolare, unica nel panorama europeo, coinvolge più di 600 volontari impegnati in un lavoro corale che unisce generazioni, competenze e tradizioni. La Passione è oggi riconosciuta come una delle più imponenti rappresentazioni teatrali all’aperto d’Europa, capace di richiamare migliaia di spettatori da tutto il mondo, attratti dalla forza narrativa, dalla cura scenica e dall’autenticità della messa in scena.

Un tratto distintivo e profondamente etico dell’evento è la scelta, portata avanti da sempre, di devolvere in beneficenza l’intero incasso dei biglietti, sostenendo progetti e iniziative solidali. Un gesto che conferma la natura altruistica e il valore umano dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo.

L’affiliazione allo CSEN Biella rappresenta un passo significativo: unisce una realtà culturale di rilevanza europea a un ente che opera quotidianamente per sostenere associazioni, volontari e progetti di comunità.

«Accogliere tra le nostre affiliate un’associazione con una storia così profonda e un impatto così importante è motivo di grande soddisfazione» – dichiara il CSEN Biella. «La Passione di Sordevolo è un patrimonio collettivo, un esempio di organizzazione, impegno e solidarietà che arricchisce l’intero tessuto associativo».

L’ingresso dell’ETS Teatro Popolare di Sordevolo apre nuove opportunità di collaborazione, formazione e progettualità condivise, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare un’eccellenza che da oltre due secoli rappresenta un simbolo di identità, cultura e partecipazione.