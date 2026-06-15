Karate: a Biella Chiavazza è periodo di esami per l’ASD Nippon Biella FOTO

Si è concluso mercoledì scorso il periodo di esami per l’ASD Nippon Biella, Associazione sportiva affiliata Csen. L’Associazione, che dal 4 giugno al 10 giugno ha tenuto gli esami presso il Polivalente di Chiavazza (Biella), conta su Maestri con una consolidata esperienza in quest’arte marziale. In particolare i corsi si svolgono sotto la direzione dello storico insegnante biellese Massimo Vaglio Tanet, cintura nera di 6° dan di karate, che pratica questa disciplina da 49 anni e la insegna da 44. Per i più piccoli, i corsi sono invece stati coordinati dalla Maestra Sara Enoch.

Si tratta di una grande soddisfazione per i due insegnanti, che di anno in anno cercano di trasmettere non solo le loro conoscenze tecniche, ma anche la loro immensa passione per quest’arte marziale. Il karate è molto più di una disciplina: significa padronanza del corpo e della mente, grande controllo delle emozioni e consapevolezza fisica. Per questo si dimostra un’arte marziale completa, che insegna l’equilibrio interiore e la stabilità. Avere degli allievi di tutte le età è dimostrazione dell’impegno quotidiano dei due Maestri: a dare l’esame quest’anno sono stati infatti 6 gruppi di atleti dai 4 ai 71 anni.

I corsi di karate si concluderanno a fine giugno, per poi riprendere a settembre. Per informazioni contattare il 335.5859716 o inviare una mail maxvagliotanet@gmail.com.

Per maggiori informazioni su CSEN Biella consultare il sito ufficiale https://lnx.csenbiella.it/.