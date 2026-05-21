Arti Marziali e Benessere: nasce a Biella la "Sakura Academy"

Il panorama sportivo biellese si arricchisce di una nuova, importante realtà dedicata al benessere e alle discipline da combattimento. Ha aperto ufficialmente i battenti la Sakura Academy, una struttura all'avanguardia che segna anche un'importante evoluzione sul territorio: il centro diventa infatti la nuova sede dell’Iron Jiu Jitsu Biella (affiliata allo CSEN), dando continuità e uno spazio di altissimo livello a un gruppo già storico e di grande riferimento per la città.

​Grandi spazi, Tatami e Sala Pesi per la preparazione atletica

​Il cuore pulsante della Sakura Academy è lo straordinario tatami di quasi 180 metri quadrati, uno dei più grandi della zona, progettato per garantire massima sicurezza, comfort e ampi margini di movimento sia per gli amatori che per gli agonisti.

​La grande novità strutturale è la presenza di una sala pesi interna dedicata interamente alla preparazione atletica. Questo spazio permette agli atleti e agli appassionati di integrare l'allenamento tecnico sul tatami con un condizionamento fisico mirato allo sviluppo della forza e della performance, offrendo un servizio completo a 360 gradi che copre ogni aspetto della cura del corpo.

​Le discipline e lo staff tecnico: un team di specialisti

​All'interno dell'accademia, ogni percorso è affidato a professionisti qualificati del settore, offrendo un programma completo e altamente specializzato: Brazilian Jiu Jitsu (No-Gi e Gi): La disciplina regina del centro, focalizzata sulla lotta a terra, sulle leve e sulle proiezioni, diretta dall'Head Coach Kleiton Pereira.

​Judo: L'arte marziale olimpica per eccellenza, incentrata sullo studio degli squilibri, delle proiezioni e del controllo dell'avversario, guidata dal maestro Gianluca Valeri.

​Kickboxing: Disciplina dinamica che unisce le tecniche di pugno del pugilato ai calci tipici delle arti marziali, ottima per il condizionamento cardiovascolare e la difesa personale, affidata al tecnico Marco Crosa.

​Area Benessere e "Combat Mobility": Uno spazio unico sul territorio. Più che un classico corso di yoga, si tratta di una vera e propria Mobility strutturata e asciutta, studiata specificamente per gli sport da combattimento per migliorare la flessibilità articolare e prevenire gli infortuni, curata dall'istruttrice Vanessa Brundu.

​Preparazione Atletica: Gestita direttamente nella sala pesi interna dai personal trainer e agonisti Cecilia Schellino e Kleiton Pereira, per un condizionamento fisico scientifico e mirato alla performance.

​L'eccellenza della guida tecnica e societaria

​Dietro a questo importante progetto c'è una dirigenza solida che vanta una profonda esperienza sul campo e nel settore agonistico. La gestione e la guida della società sono affidate a Cecilia Schellino, Presidentessa della Sakura Academy, nonché personal trainer e atleta agonista di Brazilian Jiu Jitsu.

​La direzione tecnica del settore Brazilian Jiu Jitsu è invece affidata all'Head Coach Kleiton Pereira, figura stimata e ampiamente conosciuta sul territorio, anch'egli maestro, personal trainer e atleta agonista. Entrambi i professionisti garantiscono un approccio scientifico, sicuro e attento a ogni esigenza, portando in dote anche il prestigio e la qualità delle metodologie della federazione ufficiale di appartenenza a cui l'accademia è legata.

​Un invito alla città

​"Il nostro obiettivo è creare un punto di riferimento dove lo sport incontra il benessere psicofisico", spiegano Cecilia Schellino e Kleiton Pereira. "Vogliamo che la Sakura Academy sia un luogo aperto a tutti: dai bambini che vogliono approcciare le arti marziali per la prima volta, agli agonisti che cercano una preparazione d'élite tra tatami e sala pesi, fino a chi desidera semplicemente rimettersi in forma e migliorare la propria mobilità."

​La cittadinanza e tutti gli appassionati sono invitati a visitare la struttura per scoprire i nuovi spazi, conoscere i coach e trovare il percorso più adatto alle proprie esigenze.