Incidente sul lavoro a Mathi, operai ustionati dall'acido: grave un biellese

Operai ustionati dall'acido a Mathi, mentre stavano scaricando un camion cisterna all'interno di uno stabilimento: fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti ieri mattina, intorno alle 9, per soccorrere tre lavoratori feriti.

Per cause in corso di accertamento, dalla cisterna su un autoarticolato è fuoriuscito durante le operazioni di travaso acido solforico, che ha investito i 3 operai. Sul posto sono arrivate le equipe dell'ambulanze di base e medicalizzata e del servizio regionale di elisoccorso.

A riportare le ferite più serie due uomini, rispettivamente di 55 e 39 anni, che sono stati trasportati in elicottero all'ospedale Cto, rispettivamente in codice rosso e giallo. Il più grave è sveglio e cosciente: è un autista biellese di 55 anni, avrebbe ustioni su circa il 15% del corpo, soprattutto nella parte alta. Non è in prognosi riservata. L’altro, in codice giallo, è stato preso di striscio dalla sostanza ustionante e sarà dimesso nel pomeriggio, con una decina di giorni di prognosi.

Meno preoccupante la situazione di una donna, di 42 anni, che è stata ospedalizzata al nosocomio di Ciriè in codice verde. Sul posto anche i Carabinieri ed i gli ispettori dello Spresal dell'Asl To4, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica.