Fuga di gas in un condominio a Biella

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 luglio, è stata segnalata una fuga di gas all’interno di un condominio in Corso Risorgimento a Biella.

Secondo quanto riferito da alcuni residenti, si sarebbe avvertito un odore sospetto provenire dall’edificio, tanto da spingere i presenti a contattare i soccorsi per le verifiche del caso.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato le verifiche necessarie sull’impianto. La situazione è stata gestita in tempi brevi e il problema è stato risolto dai tecnici intervenuti sul posto risolto senza particolari conseguenze.