ASL Biella, oltre 70 assunzioni di personale sanitario nei primi mesi del 2026

Nella prima metà del 2026 sono state oltre 70 le assunzioni in ambito sanitario con contratto a tempo indeterminato effettuate da parte dell’ASL BI. Riguardano diverse figure professionali; in particolare si tratta di medici, infermieri, operatori socio sanitari, ostetriche, psicologhe e veterinari che hanno preso servizio presso l'Azienda Sanitaria biellese o che, già dipendenti a tempo determinato, sono entrati a far parte dell’organico con un contratto a tempo indeterminato.

Tra i professionisti assunti di ruolo figurano:

20 medici, di cui 11 nuove assunzioni e 9 assunzioni con passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato;

30 infermieri;

17 operatori socio sanitari;

3 ostetriche;

2 psicologi;

2 veterinari.

Le assunzioni hanno interessato tredici strutture e specialità aziendali. Di seguito i medici, i veterinari e gli psicologi assunti, suddivisi in base alla struttura di assegnazione.

MEDICI

· S.S. Cure Palliative: il dott. Federico Vigorita.

· S.C. Nefrologia e Dialisi: i dottori Alessandro Marchi e Chiara Martinelli.

· S.S.D. Dermatologia: il dott. Jacopo Colombo.

· S.C. Chirurgia Vascolare: la dott.ssa Tania Peretti.

· S.C. Anestesia e Rianimazione: i dottori Nicole Francis Marangio, Martina Boschini, Silvia Miglietti e Alessio Rivolta, già in servizio con contratto a tempo determinato, da gennaio assunti a tempo indeterminato.

· S.C. Ostetricia e Ginecologia: la dott.ssa Alice Tomasi Cont, già in organico con contratto a tempo determinato, da gennaio assunta a tempo indeterminato.

· S.C. Medicina e Chirurgia d'Urgenza e Accettazione: il dott. Lorenzo Ferrari, già in servizio con contratto a tempo determinato, da gennaio assunto a tempo indeterminato.

· S.C. Ortopedia e Traumatologia: i dottori Edoardo Patania e Lorenzo Caffa, entrati inizialmente con contratto a tempo determinato e assunti a tempo indeterminato dall'inizio dell'anno.

· S.C. Urologia: il dott. Giovanni Marchi, assunto a tempo indeterminato dal mese di febbraio, dopo aver già prestato servizio presso la struttura con contratto a tempo determinato dal 2024.

· S.C. Medicina Interna: il dott. Giacomo Ratano.

· S.C. Oncologia: la dott.ssa Lucrezia Raimondi.

· S.S.D. Medicina Nucleare: il dott. Nicola Ferraro.

· S.C. Cardiologia: la dott.ssa Eleonora Prenna.

MEDICI VETERINARI

· S.C. Sanità Pubblica Veterinaria e Sanità Animale – Area A: le dott.sse Laura Gualtiero e Giulia Bonizzi, in servizio presso la struttura.

PSICOLOGI

· S.C. Psichiatria: la dott.ssa Cristiana Rossin.

· S.S. Psicologia Ospedaliera: la dott.ssa Michela Papotto.

Oltre questi nominativi, tra le assunzioni, rientrano anche il Direttore della Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dott. Antonio Cilona che ha assunto l’incarico presso l’ASL BI dal mese di marzo e, il dott. Pasquale Toscano, dal primo luglio Direttore del Presidio Ospedaliero di Biella.

A seguire una breve presentazione dei medici di nuova assunzione.

Federico Vigorita – Cure Palliative

Nato a Lecco nel 1975, il dott. Federico Vigorita si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 2000 presso l’Università di Milano Bicocca e nello stesso ateneo ha conseguito la specializzazione in Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione clinica nel 2005. Proveniente dall’ASST Lecco, da gennaio 2026 presta servizio presso la S.S. Cure Palliative dell’ASL BI.

Alessandro Marchi – Nefrologia e dialisi

Di origini piacentine, classe 1987, il dott. Alessandro Marchi ha conseguito la laurea in Medicina e chirurgia nel 2015 e la specializzazione in Nefrologia nel 2020, entrambe presso l’Università di Pavia. Già in forza alla S.C. Nefrologia e Dialisi dell’ASL BI fino al 2022, da gennaio 2026 è rientrato all’ASL BI con un stato assunto a tempo indeterminato nella stessa struttura.

Chiara Martinelli – Nefrologia e dialisi

Vercellese, classe 1990, la dott.ssa Chiara Martinelli si è laureata in Medicina e chirurgia nel 2015 presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale ed ha conseguito la specializzazione in Nefrologia nel 2020 presso l’Università di Pavia. Da febbraio 2026 è ritornata all’ASL BI, prestando servizio presso la S. C. Nefrologia e Dialisi, dove aveva già lavorato dal 2020 al 2022.

Jacopo Colombo – Dermatologia

Proveniente da Novara, classe 1994, il dott. Jacopo Colombo ha conseguito la laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale nel 2020 e si è specializzato in Dermatologia e Venereologia nel 2025 presso l’Università degli Studi di Torino. Da gennaio 2026 ha preso servizio presso la S.S.D. Dermatologia.

Tania Peretti – Chirurgia Vascolare

Classe 1988, piemontese, la dott.ssa Tania Peretti si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino nel 2015 ed ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Vascolare nel 2021 presso lo stesso ateneo. Proveniente dall’ASL Città di Torino, da gennaio 2026 lavora presso la S. C. Chirurgia Vascolare biellese.

Giacomo Ratano - Medicina Interna

Proveniente da Novara, classe 1992, il dott. Giacomo Ratano ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università del Piemonte Orientale e si è specializzato in Medicina Interna presso lo stesso ateneo nel gennaio 2026. Dal mese di febbraio è assunto presso la S. C. Medicina Interna.

Lucrezia Raimondi – Oncologia

Di origini romane, classe 1992, la dott.ssa Lucrezia Raimondi ha conseguito la laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università La Sapienza nel 2018 e si è specializzata in Oncologia Medica nel 2024 presso l’Università di Tor Vergata. Da febbraio presta servizio presso la S.C. Oncologia dell’ASL BI.

Nicola Ferraro - Medicina Nucleare

Nato in provincia di Caserta, è sempre vissuto con la famiglia nel Biellese, classe 1983, il dott. Nicola Ferraro si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino e si è specializzato in Medicina Nucleare nel 2019 presso lo stesso ateneo. Da febbraio 2026 è assunto a tempo indeterminato presso la S. S. D. Medicina Nucleare.

Eleonora Prenna – Cardiologia

Nata a Novara nel 1988, la dott.ssa Eleonora Prenna nel 2013 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università del Piemonte Orientale e si è specializzata in Malattie dell’apparato cardiovascolare nel 2020 nello stesso ateneo. Da maggio lavora presso la S. C. Cardiologia.

Laura Gualtiero – Sanità pubblica Veterinaria e Sanità Animale

Classe 1990, piemontese, la dott.ssa Laura Gualtiero ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria nel 2018 presso l’Università degli Studi di Torino e si è specializzata in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche nel 2025 presso l’Università degli Studi di Sassari. Da marzo ha preso servizio presso la S. C. Sanità pubblica veterinaria e sanità animale – Area A.

Giulia Bonizzi – Sanità Pubblica Veterinaria e Sanità Animale

Nata a Biella nel 1988, la dott.ssa Giulia Bonizzi ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria nel 2014 presso l’Università degli Studi di Torino e si è specializzata in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche nel 2024 nello stesso ateneo. Da maggio ha preso servizio presso la S. C. Sanità Pubblica Veterinaria e Sanità Animale – Area A.

Cristiana Rossin – Psicologa presso la S.C. Psichiatria

Di origini lombarde, classe 1965, la dott.ssa Cristiana Rossin ha conseguito la laurea in Psicologia nel 2006 presso l’Università degli Studi di Torino e si è specializzata in Psicoterapia cognitivo-comportamentale presso il Centro clinico Crocetta di Torino nel 2022. Già in servizio presso l’ASL BI dal 1998 al 2016, da gennaio 2026 ha assunto a tempo indeterminato presso la S. C. Psichiatria l’incarico di psicologa psicoterapeuta dedicato alla prevenzione del rischio suicidario e degli atti autolesivi presso la Casa Circondariale di Biella e svolge attività ambulatoriale presso il centro di salute mentale.

Michela Papotto – Psicologia presso la S. S. Psicologia Ospedaliera

Biellese, classe 1989, la dott.ssa Michela Papotto ha conseguito la laurea in Psicologia presso l'Università degli Studi di Torino nel 2014 e si è specializzata in Psicoterapia presso il Centro Studi Eteropoiesi di Torino nel 2019. Da gennaio 2026 è psicologa psicoterapeuta presso la S.S. Psicologia Ospedaliera.

Ha così commentato il Direttore Generale dell’ASL di Biella, Mario Sanò: «In un contesto nel quale il reperimento di professionisti sanitari rappresenta una delle principali sfide per il Servizio Sanitario Nazionale, l'ASL di Biella continua a dimostrare una buona capacità di attrazione. Le assunzioni effettuate in questi mesi sono il risultato di un percorso che negli ultimi anni ha visto l'Azienda investire nell'innovazione tecnologica, nella qualità dell'organizzazione, nello sviluppo delle competenze e nel costante miglioramento dei servizi. Crediamo che offrire ai professionisti la possibilità di lavorare in strutture moderne e in un contesto orientato alla crescita professionale rappresenti oggi uno degli elementi più importanti per rendere un'Azienda sanitaria attrattiva. È una direzione sulla quale continueremo ad investire, nella consapevolezza che valorizzare le persone significhi creare le condizioni per garantire ai cittadini servizi sempre più qualificati.»