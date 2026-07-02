Doppio incidente stradale tra Valdengo e Biella: moto coinvolte, una giovane in ospedale

Nella giornata di ieri mercoledì 1 luglio si sono verificati due distinti incidenti stradali nel territorio biellese, con intervento dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine.

A Valdengo, in via Sella, si è verificato uno scontro tra un’automobile e un ciclomotore. Il ciclomotore, un Beta, era condotto da una ragazza classe 2008, residente a Valdilana, che a seguito dell’impatto è stata trasportata in ospedale in codice verde. L’altro veicolo coinvolto è una Renault Kangoo, guidata da un uomo classe 1992, residente a Vallanzengo.

Nel pomeriggio, intorno alle 17,30, è stato segnalato un secondo sinistro a Biella, in via Valle d’Aosta. Secondo quanto riferito dal centralino del 118, si è trattato di un incidente tra auto e moto. I soccorsi sono intervenuti in codice giallo.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sull’esatta dinamica dell’incidente, e le verifiche sono ancora in corso.