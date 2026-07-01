Biella, il verde invade gli spazi pubblici: “Uno dei tanti casi in città” FOTO

La situazione presente nella zona di via Carso merita attenzione. Il verde ha ormai invaso un parcheggio e parte del marciapiede, mentre l’area risulta priva di manutenzione da anni, al punto da consentire anche la crescita di un’acacia. L’erba è presente lungo il camminamento pedonale e contribuisce a restituire l’immagine di uno spazio trascurato.

A destare preoccupazione è anche lo stato della boscaglia oltre la strada, sul lato delle costruzioni fatiscenti di via Carso. Si tratta soltanto di uno dei numerosi esempi simili presenti a Biella.

Non intendo avanzare critiche senza conoscere le dinamiche che regolano la manutenzione di queste aree. Ritengo però sia arrivato il momento di passare ai fatti, invitando la Giunta comunale a prendersi quattro ore di tempo per passeggiare in città e prendere atto della situazione.