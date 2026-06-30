Vivi Biellese al Palazzone: molti visitatori per le visite guidate alla mostra "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento"

Si è concluso con grande soddisfazione l'appuntamento del 20 giugno scorso con le due visite guidate alla mostra "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento" , ospitata al Palazzone di Biella.

L'iniziativa, promossa nell'ambito del progetto Vivi Biellese, ha visto protagonisti i ragazzi del gruppo Promoter che hanno accompagnato circa una ventina di partecipanti alla scoperta delle opere esposte, attraverso uno sguardo nuovo e inclusivo.

Le visite si sono svolte in due turni – alle ore 15:00 e alle ore 16:30 – con la guida dei giovani del gruppo Promoter, supportati da Alessandra Montanera, storica dell’arte. I ragazzi si sono detti molto soddisfatti del lavoro svolto e degli esiti dell'esperienza, confermando ancora una volta il valore di un approccio partecipato e accessibile alla cultura.

L'appuntamento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra la Direzione Artistica di Banca Patrimoni Sella & C. e la Cooperativa Sociale Tantintenti, avviata nel 2025 in occasione della mostra "Dialoghi. Longoni, Balla, Mirò e altri maestri dal Museo del Territorio Biellese" e proseguita con successo anche quest'anno.

Un percorso che conferma l'importanza di rendere l'arte e il patrimonio culturale del territorio accessibili a tutti, valorizzando al contempo il ruolo attivo dei giovani protagonisti – ragazzi con disabilità cognitiva, guide d’eccezione alla mostra.