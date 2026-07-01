Dal Nord/Ovest, Cravagliana, proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio FOTO e VIDEO

Continuano anche oggi, 01/07/2026, ininterrottamente dalla notte le operazioni di spegnimento e presidio da parte dei Vigili del Fuoco nel Comune di Cravagliana, località Saliceto.

Sul posto è presente una squadra DOS (direttore operazioni di spegnimento) proveniente dal Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli.

Al momento le operazioni di spegnimento con gli elicotteri sono state interrotte a causa del forte vento, riprenderanno appena le condizioni meteo saranno favorevoli per poi continuare anche nella giornata di domani.

Nel versante di Saliceto i focolai sono aumentati a causa del forte vento.

La zona sarà presidiata per tutta la notte da una squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Cravagliana.

Presenti inoltre le Squadre di volontari AIB, 2 elicotteri regionali AIB e canadair.