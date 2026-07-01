mercoledì 01 luglio
Cravagliana, proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio
Dal Nord/Ovest, Cravagliana, proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio FOTO e VIDEO
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Cronaca dal Nord Ovest | 01 luglio 2026, 19:37

Dal Nord/Ovest, Cravagliana, proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio FOTO e VIDEO

La zona sarà presidiata per tutta la notte da una squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Cravagliana.

Cravagliana, proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio

Cravagliana, proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio

Continuano anche oggi, 01/07/2026, ininterrottamente dalla notte le operazioni di spegnimento e presidio da parte dei Vigili del Fuoco nel Comune di Cravagliana, località Saliceto.

Sul posto è presente una squadra DOS (direttore operazioni di spegnimento) proveniente dal Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli.

Al momento le operazioni di spegnimento con gli elicotteri sono state interrotte a causa del forte vento, riprenderanno appena le condizioni meteo saranno favorevoli per poi continuare anche nella giornata di domani.
Nel versante di Saliceto i focolai sono aumentati a causa del forte vento.

La zona sarà presidiata per tutta la notte da una squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Cravagliana.

Presenti inoltre le Squadre di volontari AIB, 2 elicotteri regionali AIB e canadair.

Cravagliana, proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio

Cravagliana, proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio

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c.s.vvf vc, s.zo.

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