Dal Nord Ovest - Sequestrati oltre 45 chili di droga e beni di lusso: in carcere un presunto trafficante

Nell’ambito del piano di contrasto ai traffici illeciti che ha interessato il territorio della Provincia di Novara i Finanzieri del locale Comando Provinciale hanno effettuato una serie di interventi finalizzati anche al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Novara hanno controllato una persona alla guida di un’auto con targa straniera, rinvenendo due scatole nelle quali erano occultati 200 panetti contenenti una sostanza di colore marrone, per un totale di 20 Kg circa, risultata positiva al narcotest per l’hashish.

La successiva perquisizione dell’abitazione del controllato ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro un ulteriore quantitativo di hashish e di sostanze quali cocaina e marijuana, risultate anch’esse positive al narcotest, portando ad oltre 45 kg il totale delle stupefacenti complessivamente rinvenuti.

Nel corso della perquisizione è stato, altresì, scoperto materiale per la lavorazione dello stupefacente, una pistola con caricatori e munizioni, un dispositivo taser, più di 90 confezioni di sostanze anabolizzanti, 12 lingotti d’argento “999” dal peso di 1 Kg ciascuno, due orologi dal valore complessivo di oltre 20.000 euro, danaro contante ed altri oggetti di valore.

Il soggetto fermato pertanto è stato tratto in arresto in flagranza di reato ed associato alla locale casa circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono state svolte indagini di polizia economico finanziaria in relazione ai beni di lusso e al denaro contante rinvenuto per i quali il GIP del Tribunale di Novara ha convalidato il sequestro preventivo in via d’urgenza disponendo, per gli stessi, il sequestro preventivo.

Si evidenzia che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. L’attività in argomento rientra nell’ambito di un più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti attuato dalle Fiamme Gialle, finalizzato al sequestro di patrimoni illeciti, detenuti in Italia o all’estero, pure sotto forma di “beni rifugio".