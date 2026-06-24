Bloccati sulla ferrata della Falconera, soccorsi due escursionisti nella vicina Valsesia

Nella tarda mattinata di oggi, 24 giugno, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel comune di Varallo Sesia per soccorrere due escursionisti rimasti bloccati sulla ferrata della Falconera.

L'allarme è lanciato al 112 che ha inoltrato la chiamata alla Centrale Operativa del 118 dove il tecnico del Soccorso Alpino ha attivato una squadra a terra della stazione locale.

Sono intervenuti tre tecnici e un medico volontario che hanno raggiunto i malcapitati lungo il percorso attrezzato trovandoli in buone condizioni ma spossati da stanchezza e caldo.

Hanno quindi provveduto a condurli in sicurezza fino al termine del percorso da cui hanno proseguito in discesa fino al fondovalle. Il medico ha rivalutato le condizioni dei pazienti ritenendo che non avevano bisogno di ulteriori controlli in ospedale.