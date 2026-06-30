Dal Nord Ovest - Aggredisce due donne: arrestato per rapina e violenza sessuale

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero per violenza sessuale e rapina. Gli agenti della Squadra Volante e del Commissariato Centro sono intervenuti a metà pomeriggio in via Santa Chiara, a Torino, per la segnalazione di un’aggressione a una turista.

Un uomo, dopo essersi avvicinato alla donna, l’ha prima afferrata per le braccia procurandole dei lividi e poi l’ha bloccata e palpeggiata. La vittima è riuscita a divincolarsi e a mettersi in sicurezza rifugiandosi in un negozio mentre l’aggressore si dava alla fuga.

Sul suo percorso, tuttavia, il fuggitivo ha incontrato un’altra donna a cui inizialmente ha ostruito il passaggio impedendole di procedere e colpendola ripetutamente con violenza. Successivamente, sfruttando la presenza di un portone socchiuso, ha spinto la vittima in un cortile dove ha continuato a prenderla a pugni, facendola rovinare per terra e impossessandosi del cellulare poi recuperato.

Le grida d’aiuto della donna hanno allertato un passante che è entrato nel cortile rendendosi conto di ciò che stava avvenendo. L’aggressore vistosi scoperto si è dato alla fuga per le vie del quartiere ma è stato intercettato in piazza Emanuele Filiberto angolo via Sant’Agostino dagli agenti della Squadra Volante nel frattempo intervenuti.

Quando è stato fermato, l’uomo si è presentato agli agenti in condizioni di alterazione psico-fisica: alla luce dei fatti, l’uomo è stato tratto in arresto.



