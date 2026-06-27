Dal nord ovest: Escursionisti colti dal buio: recupero nella notte a cura del Soccorso Alpino

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti questa notte in Val Formazza (VB) per il recupero di una comitiva di escursionisti tedeschi bloccati nella zona del Passo di Nefelgiù (2583 m). L'allarme è stato lanciato verso le 22.30 dal gestore del rifugio Margaroli, dove il gruppo era atteso nel pomeriggio, senza informazioni ulteriori. Sul posto sono state inviate le squadre a terra che hanno iniziato a salire a piedi dalla Piana di Morasco. Nel frattempo si erano attivati anche i guardiani della diga del Vannino che sono partiti a piedi incontro alla comitiva dal lato opposto del colle.

Quando il gruppo è stato raggiunto, i soccorritori si sono trovati di fronte a 23 minorenni e 4 accompagnatori che procedevano con estrema lentezza verso il Vannino e il rifugio Margaroli. Erano stati colti dal buio e rallentati da stanchezza e dall'attraversamento di alcuni nevai, ma erano tutti illesi. Con il supporto del personale presente sono giunti, sempre a piedi, al Rifugio Margaroli intorno all'1 di questa mattina dove hanno trascorso la notte.