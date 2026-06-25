Dal Nord/Ovest: Roasio, proseguono le ricerche di un uomo scomparso: in campo tutti i soccorsi

Dalla serata di lunedì sono in corso a Roasio le ricerche di un uomo di cui, al momento, non sono state rese note le generalità. L’operazione vede impegnato un imponente dispiegamento di forze e mezzi coordinati sul territorio.

Nell’area interessata dalle ricerche stanno operando i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza, le squadre A.I.B., il Soccorso Alpino, la Polizia Locale e i Carabinieri. A supporto delle attività sono stati impiegati anche droni e unità cinofile, utilizzati per perlustrare sia le zone boschive sia le aree più difficili da raggiungere.

Secondo quanto riferito dagli operatori presenti sul posto, le ricerche proseguono senza sosta ormai da diversi giorni, con l’obiettivo di individuare l’uomo scomparso nel più breve tempo possibile.

Uno dei punti di coordinamento delle operazioni è stato allestito nei pressi dell’incrocio delle Quattro Strade, lungo la direttrice che conduce verso Sostegno, da dove vengono gestiti gli interventi delle varie squadre impegnate sul campo.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità della persona ricercata né sulle circostanze che hanno portato all’attivazione delle ricerche. Gli aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore da parte delle autorità competenti.