Dal Nord/Ovest, Incidente sull'A6 tra Ceva e Millesimo: muore centauro di Carmagnola

Un motociclista di 48 anni, residente a Carmagnola, ha perso la vita nella serata di giovedì 25 giugno a seguito di un incidente stradale verificatosi lungo l'autostrada A6 Torino-Savona. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 20,30 al chilometro 96+800, nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Ceva e Millesimo, in direzione Savona. A bordo del mezzo viaggiava anche la compagna della vittima, che ha riportato ferite ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Mondovì.

​L'intervento dei soccorsi

​L'allarme è scattato immediatamente dopo l'incidente, attivando la macchina dei soccorsi sotto il coordinamento della centrale operativa del 118 di Cuneo. Sul luogo del sinistro è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Millesimo, supportata dal personale autostradale e dalle forze dell'ordine per la gestione della viabilità.

​I sanitari hanno avviato subito le manovre di rianimazione sul conducente della moto.

Tuttavia, nonostante i tentativi dei medici, le lesioni riportate nell'impatto si sono rivelate fatali.