Tentato furto di rame blocca la linea ferroviaria per Novara: circolazione sospesa per Malpensa e Busto Arsizio

Nel corso della notte, all'altezza di Sacconago, si è verificato un tentativo di furto di rame con gravi conseguenze per il trasporto ferroviario locale. Ignoti infatti hanno tranciato alcuni cavi causando la disconnessione dei sistemi di gestione della circolazione delle linee verso Novara e Malpensa/Gallarate.

«I tecnici di FerrovieNord - fa sapere l'azienda ferroviaria in una nota - sono al lavoro dalle 2 di questa notte per riparare i gravi danni causati da questo tentativo di furto e consentire il ripristino della normale circolazione, che è attualmente sospesa nelle tratte Busto Arsizio - Malpensa/Gallarate e Busto Arsizio - Novara».

Informazioni in tempo reale su trenord.it e App TreNord. «Per i collegamenti con l'aeroporto è consigliato il servizio bus shuttle Malpensa-Milano Centrale, attivo in entrambe le direzioni» fanno sapere da Trenord.