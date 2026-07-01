Intelligenza Artificiale, la rivoluzione che guida il futuro: la nuova rubrica di Paolo Rovina

Mi chiamo Paolo Rovina, classe 1975. Nato a Novara e oggi residente in provincia di Biella, ho una laurea in ingegneria meccanica e da oltre vent’anni lavoro nel settore automotive, principalmente nei reparti di Ricerca e Sviluppo di alcuni tra i più importanti costruttori e componentisti globali.

L’informatica, tuttavia, ha sempre accompagnato il mio cammino di crescita, di studio e di lavoro. Ricordo ancora con nostalgia il mio Commodore 64 e le prime esperienze di programmazione in Basic: l'emozione di vedere quel cursore muoversi da solo sullo schermo era indescrivibile. Per un ragazzino di quattordici anni, scrivere poche linee di codice, digitare il comando “run” e assistere a quella "magia" significava essere proiettati direttamente nel futuro.

Da allora non ho mai smesso di sperimentare. Ho condiviso i primi personal computer con mio padre – anche lui grande appassionato di elettronica e telecomunicazioni – assistendo in prima persona a un’evoluzione tecnologica straordinaria: dagli schermi a tubo catodico ai moderni display LCD, dai floppy disk da 5”¼ alle chiavette USB, fino ai dischi SSD. Conservo ancora memoria del suono ritmico delle stampanti ad aghi e del fruscio dei primi modem analogici.

Oggi stiamo assistendo all'evoluzione più dirompente: l’avvento dell’Intelligenza Artificiale. Nel giro di pochi mesi, e non di anni, l'IA è entrata prepotentemente nel lavoro, negli hobby e nelle vite private di ciascuno di noi, spesso in modo invisibile. Si tratta di uno strumento talmente potente da ridefinire le nostre abitudini, forse più negli aspetti quotidiani e sommersi che in quelli manifesti.

Sui media principali i lettori avranno intercettato narrazioni opposte: da un lato toni allarmistici, dall'altro l'esaltazione acritica delle sue potenzialità. Spesso l’uso corrente si limita ad applicazioni ludiche – come la creazione di immagini o la ricerca di risposte rapide – oppure, nel caso degli studenti, viene vista come una scorciatoia per lo studio.

La realtà è più complessa. Diventa quindi fondamentale orientarsi e comprendere cosa aspettarsi da una tecnologia che, per la sua portata, può generare comprensibili timori. In questa rubrica affronteremo il tema dell’Intelligenza Artificiale evitando tecnicismi complessi; l'obiettivo sarà analizzare l'impatto reale sulla nostra società, sulle nostre vite e sul nostro futuro.