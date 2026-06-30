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ATTUALITÀ | 30 giugno 2026, 08:30

ASL Biella, da domani il dottor Pasquale Toscano assumerà l'incarico di Direttore del presidio ospedaliero di Biella

Dopo l'arrivo della Direttrice Sanitaria d'Azienda, dott.ssa Matilde Carlucci, viene ricoperto un ulteriore ruolo cardine nell'organizzazione dell'ASL di Biella.

ASL Biella, da domani il dottor Pasquale Toscano assumerà l'incarico di Direttore del presidio ospedaliero di Biella

ASL Biella, da domani il dottor Pasquale Toscano assumerà l'incarico di Direttore del presidio ospedaliero di Biella

Il dott. Pasquale Toscano prenderà servizio come Direttore del presidio ospedaliero di Biella a partire da mercoledì primo luglio 2026.

La nuova nomina, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal bando di selezione, consente la copertura del ruolo rimasto vacante dopo la nomina a Direttore Sanitario dell'ASL di Novara del dott. Francesco D'Aloia e, nel frattempo, assicurato mediante sostituzioni temporanee.

Medico con una lunga e consolidata esperienza nel Servizio Sanitario Nazionale, il dott. Toscano porta a Biella un patrimonio professionale maturato in oltre trent'anni di attività nell'ambito della sanità pubblica e dell'organizzazione ospedaliera. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di crescente responsabilità presso l'ASL del Verbano Cusio Ossola e successivamente presso l'ASL di Alessandria, dove ha diretto la Struttura Complessa Direzione Medica di Presidio degli ospedali di Casale Monferrato, Acqui Terme e Ovada.

Tra le principali aree di competenza sviluppate figurano la gestione dei presidi ospedalieri, il governo clinico, la qualità e la sicurezza delle cure, il risk management, il coordinamento dei percorsi assistenziali, la gestione delle emergenze sanitarie e dell'attività ospedaliera, l'accreditamento istituzionale, la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza e il miglioramento continuo dei processi clinico-organizzativi.

Nel corso della propria carriera ha inoltre svolto l'incarico di Direttore Sanitario Aziendale facente funzione presso l'ASL VCO e ha recentemente conseguito l'idoneità regionale alla nomina di Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie piemontesi.

Ha così dichiarato il Dott. Toscano: «Sono entusiasta di entrare a far parte dell'ASL di Biella e di poter collaborare con la Direzione Strategica e con tutti i professionisti dell'Azienda. Il presidio di Biella è un ospedale moderno, tecnologicamente all'avanguardia e che facilita l'organizzazione delle attività. Metterò la mia esperienza a disposizione dell'Azienda per contribuire ad un ulteriore sviluppo a beneficio della comunità biellese.»

c. s. ASL Biella g. c.

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