ASL Biella, da domani il dottor Pasquale Toscano assumerà l'incarico di Direttore del presidio ospedaliero di Biella

Il dott. Pasquale Toscano prenderà servizio come Direttore del presidio ospedaliero di Biella a partire da mercoledì primo luglio 2026.

La nuova nomina, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal bando di selezione, consente la copertura del ruolo rimasto vacante dopo la nomina a Direttore Sanitario dell'ASL di Novara del dott. Francesco D'Aloia e, nel frattempo, assicurato mediante sostituzioni temporanee.

Medico con una lunga e consolidata esperienza nel Servizio Sanitario Nazionale, il dott. Toscano porta a Biella un patrimonio professionale maturato in oltre trent'anni di attività nell'ambito della sanità pubblica e dell'organizzazione ospedaliera. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di crescente responsabilità presso l'ASL del Verbano Cusio Ossola e successivamente presso l'ASL di Alessandria, dove ha diretto la Struttura Complessa Direzione Medica di Presidio degli ospedali di Casale Monferrato, Acqui Terme e Ovada.

Tra le principali aree di competenza sviluppate figurano la gestione dei presidi ospedalieri, il governo clinico, la qualità e la sicurezza delle cure, il risk management, il coordinamento dei percorsi assistenziali, la gestione delle emergenze sanitarie e dell'attività ospedaliera, l'accreditamento istituzionale, la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza e il miglioramento continuo dei processi clinico-organizzativi.

Nel corso della propria carriera ha inoltre svolto l'incarico di Direttore Sanitario Aziendale facente funzione presso l'ASL VCO e ha recentemente conseguito l'idoneità regionale alla nomina di Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie piemontesi.

Ha così dichiarato il Dott. Toscano: «Sono entusiasta di entrare a far parte dell'ASL di Biella e di poter collaborare con la Direzione Strategica e con tutti i professionisti dell'Azienda. Il presidio di Biella è un ospedale moderno, tecnologicamente all'avanguardia e che facilita l'organizzazione delle attività. Metterò la mia esperienza a disposizione dell'Azienda per contribuire ad un ulteriore sviluppo a beneficio della comunità biellese.»