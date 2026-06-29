Golf, Chacarra domina al Circolo Golf Torino: Cristoni miglior italiano FOTO

Show di Eugenio Chacarra al DS Automobiles 83° Open d'Italia. Lo spagnolo ha dominato sul percorso del Circolo Golf Torino (par 71) vincendo con 260 (66 65 65 64, -24) colpi, dopo un gran giro in 64 (-7), secondo parziale di giornata. Ha lasciato a cinque colpi l’inglese Matt Wallace, secondo con 265 (-19), e a sei il cileno Joaquin Niemann, terzo con 266 (-18), gli altri due protagonisti del torneo.

Il migliore degli azzurri è stato Matteo Cristoni, 24enne di Modena, che con un round finale in 65 (-6) è salito dalla 36ª alla 11ª posizione con un totale di 271 (68 71 67 65, -13). Ne ha guadagnate 28 Stefano Mazzoli, 29enne di Segrate (MI), anche lui autore di un 65 (-6), 19° con 272 (69 69 69 65, -12).

Chacarra, 26enne di Madrid, ha preso il comando nel terzo turno e nel quarto ha decisamente attaccato, inseguito tenacemente da Wallace, mentre Niemann non è riuscito a ritrovare la brillantezza delle prime 36 buche. Dopo cinque birdie l’iberico, con l’inglese in quel momento in ritardo di due colpi, ha dato la svolta definitiva al match con un eagle alla 15ª per la terza vittoria sul circuito - seconda consecutiva dopo quella nel KLM Open a inizio giugno - dove è tornato dopo un periodo sulla LIV Golf, con un successo, per un palmarès che comprende anche un exploit sull’Asian Tour. E’ stato gratificato con un assegno di 510.000 dollari su un montepremi di 3.000.000 di dollari e ha ottenuto un posto nel field del The Open, quarto major stagionale (Royal Birkdale GC, Southport, Inghilterra, 16-19 luglio).

In quarta posizione con 267 (-17) lo svedese Joakim Lagergren, che con un 63 (-8) ha realizzato il miglior score del giro, in quinta con 268 (-16) il 21enne spagnolo Angel Ayora, sempre più convincente, in sesta con 269 (-15) il danese Jeff Winther, lo scozzese Richie Ramsay, il finlandese Oliver Lindell e il portoghese Daniel Rodrigues e in decima con 270 (-14) il tedesco Nicolai Von Dellingshausen. Solo in 45ª con 276 (-8) lo statunitense Patrick Reed, rimasto comunque in vetta alla Race to Dubai (ordine di merito).

Degli altri italiani Lorenzo Scalise è terminato 25° con 273 (-11), mentre note di merito vanno a Filippo Ponzano, 22enne torinese tesserato per il club ospitante, 35° con 274 (-10) e miglior dilettante. Stesso punteggio per Guido Migliozzi e più indietro, 48.i con 277 (-7), Andrea Romano ed Edoardo Molinari, leader dopo il primo round con il record del campo di 63 (-8) poi superato nel secondo da Wallace con 62 (-9). Cristoni, che sta svolgendo una buona stagione sull’HotelPlanner Tour, ha segnato sette birdie e un bogey e Mazzoli sei birdie senza bogey.

Su iniziativa della Fondazione Franco Chimenti, Angel Ayora, miglior under 25, ha ricevuto il “Memorial Franco Chimenti Award” del valore di 25.000 euro e in aggiunta una creazione in ceramica dell’artista Pietro Ruffo.

La cerimonia di premiazione: Sul green della buca 18 del Circolo Golf Torino la cerimonia di premiazione si è aperta con l’inno di Mameli suonato dal primo trombettista del conservatorio Giuseppe Verdi di Torino: Marvin Rodríguez. Hanno preso parte alla premiazione: Raffaella Tittone, Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio della Regione Piemonte; Claudia Porchietto, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte; Michela Favaro, Vicesindaco di Torino; Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf; Giorgio Tadolini, Presidente Circolo Golf Torino; Francesco Pastore, Managing Director DS Automobiles Stellantis Italia; Stefano Fabio Mossino, Presidente Coni Piemonte; Massimo Gambino, Questore di Torino; Generale Roberto De Cinti, Comandante Provinciale dei Carabinieri; Alessandro Cardinali, Direttore Commerciale Rolex Italia; Davide Elli, Condirettore Generale e Responsabile dell’Investment Center di Fideuram Intesa San Paolo Private Banking; Ugo Chimenti, Consigliere Fondazione Franco Chimenti; Andrew Snoddy, Direttore del Torneo per il DP World Tour.

LE DICHIARAZIONI

Alberto Cirio presidente della Regione Piemonte e Paolo Bongioanni assessore allo Sport e Turismo della Regione Piemonte: "Questo Open d'Italia ha confermato il ruolo centrale del nostro territorio nel panorama golfistico internazionale, regalando grandi emozioni sul prestigioso percorso del Circolo Golf Torino e scrivendo pagine importanti per lo sport piemontese. La risposta del pubblico è stata straordinaria, con tantissimi appassionati che hanno riempito il tracciato di gara e seguito con enorme calore i fratelli Molinari, simboli del nostro sport e idoli di casa cresciuti agonisticamente proprio su questi green. La notizia delle conferme di Edoardo e Francesco come vicecapitani del Team Europe per la Ryder Cup 2027 è motivo d'immenso orgoglio. Questa decisione premia la loro straordinaria professionalità, la loro esperienza e una continuità d'eccellenza che porta i nomi di Torino e del Piemonte ai vertici del golf mondiale per la terza edizione consecutiva. Il torneo ha visto anche l'affermazione di nuovi talenti locali, evidenziata dallo splendido risultato del giovane Filippo Ponzano. Aver superato i primi due round della gara ed esser stato premiato come miglior amateur del torneo dimostrano la qualità del lavoro svolto dai circoli del territorio nel far crescere i campioni di domani. Il grande successo della manifestazione si deve anche alla straordinaria capacità di accoglienza delle nostre strutture e all'efficienza del sistema piemontese, che ha saputo offrire ad atleti, addetti ai lavori e visitatori un'esperienza di altissimo livello. Il Piemonte si dimostra una terra di grandi eventi, capace di unire l'eccellenza sportiva alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale e turistico".

Eugenio Chacarra: "Sono molto orgoglioso di me stesso e di tutto il mio team. Questa settimana ho continuato a giocare in maniera solida. Ho fatto un lavoro incredibile negli ultimi due anni per arrivare a competere con giocatori di livello mondiale come è avvenuto al Circolo Golf Torino e come sognavo fin da piccolo. Ora festeggio questa vittoria importantissima, poi mi aspettano nuove sfide a partire dalla partecipazione nel Major. Giocare il The Open è un altro sogno che diventa realtà".

Matteo Cristoni: "E' stato un torneo molto positivo. Era la mia prima gara sul DP World Tour e all'inizio ero abbastanza teso poi mi sono sciolto. Questo risultato mi dà nuove consapevolezze per tenere la carta sull'HotelPlanner Tour e magari arrivare nei primi 15 dell'ordine di merito a fine stagione per conquistare l'accesso al circuito maggiore".

Filippo Ponzano: "E' stata una settimana incredibile. Ho vissuto delle emozioni irripetibili. Grazie alla Federazione Italiana Golf per l'invito che mi ha permesso di disputare questa competizione e grazie al Circolo Golf Torino per tutto il supporto. Il tifo del pubblico mi ha sospinto e mi ha dato una grande carica. Spero di essere stato all'altezza. Ora mi preparo per i Campionati Europei a Squadre, dove saremo campioni in carica e che sarà la mia ultima gara da amateur prima del passaggio al professionismo".

GOLFPOP, A TORINO IL PRIMO PASSO PER SCOPRIRE UN GOLF PIÙ POP – Un approccio al golf innovativo, coinvolgente e accessibile. GOLFPOP, il progetto ufficiale della Federazione Italiana Golf, pensato per avvicinare nuovi appassionati a questo sport, è stato presente al DS Automobiles 83° Open d’Italia al Circolo Golf Torino, con il proprio stand dedicato all’esperienza e alla scoperta di una disciplina sempre più trasversale. Un luogo immersivo pensato per far sentire tutti golfisti – grazie alla presenza dei Maestri PGAI – con simulatori, giochi interattivi e musica.

SPORT E TERRITORIO, LA SINERGIA ISTITUZIONALE VA IN BUCA – Grazie al sostegno della Regione Piemonte, alla sinergia con Camera di commercio di Torino e Turismo Torino e Provincia e alla consolidata esperienza del territorio nell’ospitare grandi eventi sportivi, si è creata una rete di collaborazioni che ha generato valore per l’evento e per il territorio stesso. Un lavoro di squadra, grazie anche al coordinamento del Comitato Regionale FIG Piemonte, che rappresenta un modello virtuoso di cooperazione tra istituzioni sportive e istituzioni pubbliche. Tra le tante attività in programma che mettono in contatto l’Open d’Italia e il tessuto sociale, ricordiamo che Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino e Turismo Torino e Provincia hanno collaborato alla realizzazione di un welcome kit con prodotti tipici *dei Maestri del Gusto di Torino e provincia*, ed eccellenze del territorio destinato ai giocatori. Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino e Turismo Torino e Provincia sono stati presenti con stand dedicati alla promozione turistica all’interno del villaggio commerciale. Grazie alla collaborazione con GTT, i ragazzi dei centri estivi cittadini hanno potuto visitare l’Open attraverso un servizio di trasporto dedicato. Durante gli eventi istituzionali della Federazione e negli spazi hospitality sono stati valorizzati prodotti e specialità del territorio.

IL DS AUTOMOBILES 83° OPEN D'ITALIA PREMIATO CON LA CERTIFICAZIONE ISO 20121 - Per la seconda edizione consecutiva, l'Open d'Italia ha ricevuto la certificazione ISO 20121 che attesta un sistema di gestione sostenibile dell'evento. La Federazione Italiana Golf ha confermato così il suo impegno nel rispetto dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance) nell'ambito di un nuovo percorso progettuale, in collaborazione con Ecoevents, Sustainability Partner FIG. La cerimonia di premiazione ha visto gli interventi di Stefano Frigeri, Vicepresidente vicario della Federazione Italiana Golf, e Dario Andreis, Responsabile Commerciale RINA area Nord.

I PARTNER – Il DS Automobiles 83° Open d’Italia ha avuto come Partner Istituzionali: Ministero del Turismo, Ministro per lo Sport e i Giovani, Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di commercio di Torino, PiemonteIS Eccellenza Piemonte e Turismo Torino e Provincia. E il supporto di: DS Automobiles (Title Sponsor), Rolex (Main Sponsor); Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Unipol, Enel (Official Sponsor); Fortinet (Official Cybersecurity Partner); GTZ Distribution – Nike (Official Technical Sponsor); Technogym (Official Training Partner); Henoto, Villa Antinori (Special Partner); Acqua San Bernardo, Caffè Vergnano, Sharp (Official Supplier); Gazzetta dello Sport e RAI Radio 2 ((Media Partner). E il patrocinio di: Regione Piemonte, Città di Torino, Fiano, Robassomero e CONI. Official advisor: Infront Italy.