Corrado Pinzano “profeta in patria”: il RallyLana Storico tricolore è suo per la prima volta

Nove decimi di puro coraggio: il portacolori della New Driver’s Team, tornato in gara con il suo storico copilota Marco Zegna, vince al termine di un duello mozzafiato deciso sull’ultima prova speciale.

Con un finale da cardiopalma, Corrado Pinzano, affiancato da Marco Zegna, si è aggiudicato per la prima volta il RallyLana Storico, quinto appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2026, disputato tra venerdì e sabato.

La 15ª edizione della corsa ha avuto un sapore speciale per il driver biellese, tornato a far coppia con il suo copilota di sempre e al volante della Subaru Legacy del Team Balletti, vettura con la quale nel recente passato aveva ottenuto due terzi posti. Una prestazione emozionante, arrivata al termine di un confronto serrato, deciso soltanto sull’ultima prova speciale.

Appena nove decimi sotto la bandiera a scacchi: tanto è bastato a separare Pinzano dal secondo classificato, il conterraneo Davide Negri su Porsche. Un margine minimo, ma sufficiente al portacolori della New Driver’s Team per conquistare per la prima volta la gara “storica” sulle strade di casa, dove era attesissimo e osservato da molti nel confronto con gli specialisti del tricolore.

Pinzano, pur dovendo rivedere diversi equilibri alla guida della boxer giapponese, era partito subito al comando, cedendo poi la vetta a Bertinotti in apertura di seconda tappa. Dopo la quarta prova speciale è tornato leader, costruendo un vantaggio di 6.1 secondi. Sembrava quasi fatta, ma a quattro speciali dal termine è arrivata la risposta di Davide Negri: sulla PS6 il rivale ha ribaltato la situazione, portandosi in testa con 1.5 secondi di margine.

A quel punto Pinzano ha fatto valere esperienza e lucidità. Ha attaccato con decisione sulla PS7, tornando davanti per appena due decimi. Sulla PS8 i due hanno realizzato lo stesso identico tempo, rimandando tutto all’ultimo tratto cronometrato. Ed è lì che il biellese ha trovato il guizzo decisivo, contenendo l’assalto del rivale e spuntandola per soli nove decimi, portando a casa la vittoria casalinga, quella più desiderata.

«Una gara pazzesca, di quelle che ti fanno andare fuori di testa, ma anche di quelle che ti rimangono nella mente e nel cuore per sempre – ha commentato Corrado Pinzano –. Abbiamo dato davvero tutto. A metà dell’ultima prova eravamo sopra di un secondo, ma sapevamo che Negri non avrebbe lasciato nulla sulla strada, per cui abbiamo davvero tirato fuori gli artigli. Abbiamo spinto con tutto quello che avevamo: nei tre chilometri finali abbiamo tolto due secondi, tanto per capire cosa abbiamo fatto. Sensazioni bellissime per me, per Marco, per la Balletti Motorsport, che ci ha sostenuto adattando la vettura al nostro stile di guida. Una gara pazzesca, spettacolare, intrigante, che ci ha prosciugato tutte le energie fisiche e mentali, ma appagante come non mai. Complimenti a Davide Negri e al suo team, perché hanno fatto una gara incredibile».