Pianta cade al suolo sulla SP400 e causa incidente stradale: c'è un ferito

Nella serata di ieri, 29 giugno, i Vigili del Fuoco di Biella sono stati impegnati per parecchi interventi legati al temporale e al forte vento.

Oltre a piante e cavi elettrici danneggiati vi è da segnalare un’incidente. Pare che sulla SP400, nel territorio di Ponderano, in direzione di Cerrione, a causa di una pianta caduta, un motociclista sia caduto a terra in sella al suo veicolo, nello stesso istante in cui stava sopraggiungendo un’auto che non ha potuto evitare l’impatto.