Pianta cade al suolo sulla SP400 e causa incidente stradale: c'è un ferito

Nella serata di ieri, 29 giugno, i Vigili del Fuoco di Biella sono stati impegnati per parecchi interventi legati al temporale e al forte vento.
Oltre a piante e cavi elettrici danneggiati vi è da segnalare un’incidente. Pare che sulla SP400, nel territorio di Ponderano, in direzione di Cerrione, a causa di una pianta caduta, un motociclista sia caduto a terra in sella al suo veicolo, nello stesso istante in cui stava sopraggiungendo un’auto che non ha potuto evitare l’impatto.
Il rider è stato medicato e visitato dei sanitari del 118 per poi essere trasportato in ospedale per accertamenti.
Sul posto, oltre alla Polizia di Stato, le squadre dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e a tagliare la pianta che occupava circa metà carreggiata.