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CRONACA | 30 giugno 2026, 09:40

Controllo a Villanova Biellese, scoperti profumi rubati in auto: usato il metodo delle “borse schermate”

5 uomini sono stati denunciati per furto aggravato.

Controllo a Villanova Biellese, scoperti profumi rubati in auto: usato il metodo delle “borse schermate”

Controllo a Villanova Biellese, scoperti profumi rubati in auto: usato il metodo delle “borse schermate”

Nel tardo pomeriggio di alcuni giorni fa una pattuglia della Radiomobile di Cossato, nel corso dei quotidiani servizi di vigilanza del territorio, ha fermato un’autovettura in transito a Villanova Biellese in direzione di Carisio con a bordo cinque cittadini stranieri, residenti fuori provincia. 

Alla semplice richiesta di cosa facessero nel Biellese hanno risposto in modo vago, cosa che ha insospettito i militari che hanno deciso di controllare l’auto, notando due grosse borse nell’abitacolo con i bordi scuciti, da cui si intravvedeva un rivestimento interno in alluminio. Questo particolare ha confermato i sospetti, trattandosi di una tecnica ben nota per eludere i dispositivi antitaccheggio dei negozi. 

All’interno vi erano infatti 16 confezioni di profumi di marca ancora sigillate, di cui i cinque non sapevano spiegare il possesso, contraddicendosi tra loro, né avevano alcuno scontrino fiscale. I Carabinieri hanno avviato ulteriori accertamenti fino a scoprire che i profumi erano stati rubati poco prima in un centro commerciale. 

I cinque uomini sono stati quindi denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Biella per furto aggravato in concorso mentre i profumi, del valore complessivo di circa di 2.500 Euro, saranno riconsegnati al negoziante. 

Si precisa che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo in caso di emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.

c. s. Carabinieri g. c.

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