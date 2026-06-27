Parc Animalier d’Introd in Valle d'Aosta: la natura alpina a un passo dal Biellese e Vercellese FOTO e VIDEO

Per chi vive nel Biellese e dintorni e desidera trascorrere una giornata immersa nella natura, senza affrontare lunghi viaggi, il Parc Animalier d’Introd, in Valle d’Aosta, rappresenta una meta ideale. Raggiungibile in poco più di un'ora e mezza d'auto, il parco offre l'opportunità di osservare da vicino la fauna tipica dell'arco alpino in un contesto naturale di grande fascino.

Situato a circa 900 metri di altitudine, nel comune di Introd, alle porte del Parco Nazionale del Gran Paradiso, il parco si estende su un'area naturale di circa 60.000 metri quadrati, tra boschi, prati e piccoli specchi d'acqua. Qui gli animali vivono in ambienti progettati per rispettarne le esigenze, permettendo ai visitatori di osservarli in tranquillità e sicurezza.

Lungo il percorso si possono incontrare stambecchi, camosci, cervi, caprioli, marmotte, cinghiali, volpi, tassi, scoiattoli, ricci, lepri e persino una coppia di lupi, oltre a numerose specie di rapaci come l'aquila reale, il gufo reale, il barbagianni e il gufo delle nevi. I due laghetti presenti ospitano trote, rane e rospi, contribuendo a ricreare gli ecosistemi tipici della montagna valdostana.

La visita si svolge in autonomia seguendo un sentiero ad anello lungo circa 1,5 chilometri, con un dislivello di 100 metri e una durata media compresa tra un'ora e mezza e due ore. Lungo il cammino, pannelli informativi e una pratica audioguida gratuita, scaricabile sul proprio smartphone, accompagnano il visitatore alla scoperta della fauna alpina.

Il Parc Animalier è particolarmente apprezzato dalle famiglie, ma anche dalle scuole, grazie alle visite didattiche guidate dedicate ai gruppi. Per rendere ancora più piacevole la giornata sono disponibili due aree picnic, una delle quali coperta, un'area giochi per bambini, un chiosco bar e uno shop con gadget e souvenir.

Il parco è aperto tutti i giorni da aprile a dicembre, con orario continuato dalle 9.30 alle 18.00, senza necessità di prenotazione. Una proposta perfetta per una gita fuori porta dal Biellese, capace di unire relax, natura e scoperta del patrimonio alpino valdostano.

Per informazioni, orari e biglietti è possibile consultare il sito ufficiale: https://www.parc-animalier-introd.it/