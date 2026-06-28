In pensione dieci docenti Itis. Con un ultimo gesto a favore del prossimo

Hanno dedicato gran parte della loro vita lavorativa a formare i giovani dell’Itis e ora, raggiunto il traguardo della pensione, hanno voluto salutare la scuola con un ultimo gesto a favore degli altri: perché, se da consuetudine ogni pensionando riceve un regalo dai colleghi, i docenti che andranno in congedo quest’anno hanno chiesto espressamente che le somme raccolte venissero destinate ad opere di bene.

E così, durante il momento di commiato seguito al Collegio dei Docenti di giovedì 25 giugno 2026, hanno fatto sapere che i 1.945 euro raccolti verranno donati all’Emporio Caritas e al Fondo Edo Tempia: un gesto molto apprezzato dal Dirigente scolastico Tiziano Badà e da tutti i professori, che hanno dedicato ai pensionandi un lungo e calorosissimo applauso.

Ecco dunque i nomi dei docenti che dal 1° settembre si godranno la meritata pensione: Sergio Beltramo, Silvia Boccalatte, Santina Cammarata, Maurizia Canova, Cristina Cavallo, Paola De Stefani, Antonella Frugis, Elisabetta Maucci, Angelo Pera, Marina Soppeno ed Elisa Tarabbo.