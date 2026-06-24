32enne in arresto nella vicina Valsesia: sequestrati cocaina, hashish, oro e una replica di pistola

Nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Borgosesia hanno tratto in arresto un uomo di 32 anni residente a Valduggia.

L’operazione è il risultato di una collaborazione tra i militari dell’Aliquota Operativa e quelli dell’Aliquota Radiomobile. Grazie alle risultanze info-investigative raccolte è stato possibile pianificare una mirata azione di controllo che ha permesso di intercettare e sottoporre a controllo un uomo a bordo della propria autovettura in transito lungo la via per Borgosesia. Le successive perquisizioni, personali e domiciliari, hanno permesso di rinvenire e sequestrare un significativo quantitativo di droga e altro materiale presumibilmente correlato all'attività illecita.

Nello specifico, sono stati rinvenuti circa 80 grammi di cocaina (in parte già suddivisa in singoli involucri) e 7 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 660 grammi. Nel corso delle attività sono stati inoltre posti sotto sequestro: 995 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio; un bilancino di precisione e materiale idoneo al taglio e al confezionamento delle dosi; un telefono cellulare; 260 grammi di monili in oro, sulla cui provenienza sono in corso accertamenti; una replica di pistola modello Glock, priva del tappo rosso occlusore, con relativo caricatore e 35 munizioni a salve.

L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata dai militari che hanno condotto l'operazione, è stato tratto in arresto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e accompagnato presso la Casa Circondariale di Vercelli.