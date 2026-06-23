Dal Nord Ovest - Donna manda un messaggio a un'amica e tenta un gesto anticonservativo: salvata

Un tempestivo intervento della Polizia di Stato ha permesso di salvare la vita a una donna che aveva tentato di togliersi la vita a Torino.

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte di qualche giorno fa, quando una conoscente della donna ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112 dopo aver ricevuto un messaggio sul cellulare che faceva temere un imminente gesto autolesivo.

Gli agenti del Commissariato San Paolo si sono recati nell'abitazione della donna, nel quartiere San Secondo. Non riuscendo a contattarla e udendo deboli lamenti dall'interno, hanno forzato la porta d'ingresso. La donna è stata poi affidata alle cure del personale sanitario del 118. Entrambi i poliziotti hanno riportato lievi lesioni durante l'intervento.