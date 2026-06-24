Rally Lana Storico, 13° partecipazione per Tarabbo-Romanello: “L’obiettivo? Arrivare al traguardo migliorando ancora”

Tredicesima presenza al Rally Lana Storico per l’equipaggio del Biella Motor Team composto dal pilota Luciano Tarabbo e dal navigatore Marco Romanello. I due saranno al via della manifestazione, in programma venerdì 25 e sabato 26 giugno, al volante di una Peugeot 205 1900, vettura con cui condividono da anni la passione per gli appuntamenti storici.

“Partecipiamo a questa gara da oltre 10 anni – racconta Romanello – e l’obiettivo principale è sempre lo stesso: arrivare al traguardo e concludere la competizione superando la posizione ottenuta l’anno prima. Se poi dovesse arrivare anche una coppa, tanto meglio”.

Per Tarabbo e Romanello il Rally Lana Storico rappresenta ormai un appuntamento immancabile, vissuto con entusiasmo e spirito sportivo. Più che il risultato, a contare è la soddisfazione di essere ancora una volta al via di una delle manifestazioni più apprezzate dagli appassionati, davanti al proprio pubblico, con la volontà di portare a termine la gara e godersi ogni prova speciale.