A Cavaglià il "Golf Samba Dedicato a Frank”, agonismo in campo e tanta commozione

Domenica il Gc Cavaglià ha ospitato una delle manifestazioni più sentite della stagione, “Golf Samba Dedicato a Frank” (18 buche a 4 giocatori, tour scramble medal, validi 2 score su 4), gara a squadre dedicata a Franco Ceresa socio del club prematuramente scomparso. Sano agonismo in campo e commozione durante la premiazione che ha visto protagonisti quattro team. Il 1° lordo è andato alla squadra formata da Enrica Aprile, Patrizio Ubezio, Diego Platini e Giorgio De Rigo Piter con score di 133 (-3).

Nel netto 1° posto per Yuji Takahashi, Hisashi Nemoto, Kingo Yamashita e Haruka Yamashita con 105 (-31), seguiti al 2° posto da Elisa Maria Barzaghi, Davide Mapelli, Raimondo Raiteri e Fabio Sulas con 106 e al 3° posto da Luigi Ruggiero, Raffaella Casalino, Mario Protto e Rohan Jay Silva con 111. Nel nearest to the pin alla buca 6 il migliore è stato Giorgio De Rigo Piter m. 2,00. Nella buca 9 è andato a segno Davide Mapelli con m. 5,84.

Sabato al GC Cavaglià si è disputata la tappa del The Challenge by Blu Vacanze (18 buche Stableford – 3 categorie) che metteva in palio 10 posti per le semifinali nazionali del circuito.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Rohan Jay Silva Cavaglià punti 30, 1° Netto Luca Pavan Druento 38, 2° Netto Ruggero Di Giusto Cavaglià 37. 2a categoria: 1° Netto Riccardo Milan Cossato 42, 2° Netto Giulio Gasloli Kavallotta Golf Academy 40. 3a categoria: 1° Netto Fabio Zuanon Cossato 46, 2° Netto Fabrizio Rossetti San Giovanni 43. 1° Ladies Sandra Ravani Cavaglià 35.

Mercoledì si è giocata la 2a tappa del classico circuito serale estivo Apericup che anche quest’anno metterà in palio (oltre ai premi di ogni tappa) per il 1° netto e il 1° lordo della classifica finale del circuito (validi i miglior 4 score su 6) un voucher presso il Golf Colombaro sul Lago di Garda valido per un soggiorno di 2 notti in sistemazione appartamento trilocale con 4 green fee inclusi. Nel lordo successo di Giancarlo Magnani con 18 punti. Nel netto 1° Carlo Debernardi con 23 seguito da Maurizio Pellati con 22.

L’attività agonistica al Golf Club Cavaglià si avvia verso la fine di giugno con un tris di appuntamenti.

Mercoledì c’è in programma la 3a tappa del circuito serale estivo Apericup che anche quest’anno metterà in palio (oltre ai premi di ogni tappa) per il 1° netto e il 1° lordo della classifica finale del circuito (validi i miglior 4 score su 6) un voucher presso il Golf Colombaro sul Lago di Garda valido per un soggiorno di 2 notti in sistemazione appartamento trilocale con 4 green fee inclusi. Dalle 20 circa cena con tagliere pasta e dolce. Partenze tra le 17/18.

Sabato tornerà il Green Pass Card Trophy (Stableford singola 18 buche 3 categorie) circuito con semifinali e finali nazionali a ranking. Dopo la premiazione a seguire rinfresco. Domenica si giocherà il Chimenti Store Trophy (18 buche, Stableford, 3 categorie).

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it