Perosi in Rete, 4 concerti sul territorio: prende il via il festival diffuso nel Biellese Orientale

Prenderà il via stasera, 24 giugno, il percorso culturale promosso dall’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale insieme all’Accademia Perosi di Biella. È un’iniziativa che nasce dalla collaborazione artistica tra le due realtà e si inserisce nel progetto “Perosi in Rete”, con l’obiettivo di portare la musica classica nei diversi centri della provincia così da attrarre un vasto numero di spettatori e visitatori.

“Crediamo fortemente nelle realtà d’eccellenza presenti nel nostro territorio, come l’Accademia Perosi – spiega Davide Cappio, presidente dell’Unione Montana Comuni del Biellese Orientale – Per questo abbiamo scelto di dare vita a un festival diffuso, capace di coinvolgere più comunità e di avvicinare il pubblico a questo tipo di eventi culturali”.

La rassegna toccherà quattro località: Portula, Valdengo (8 luglio), Camandona (9 luglio) e a Bielmonte (25 luglio) con un appuntamento speciale. Il concerto finale, dedicato al pianoforte, sarà ospitato in una cornice suggestiva con la spettacolare balconata naturale affacciata sul Biellese.

Il primo appuntamento è in programma questa sera al Teatro Don Fava di Portula. Un evento nato dalla volontà dell’amministrazione di Coggiola, il segno evidente di come la collaborazione tra comuni sappia portare la musica di qualità là dove la rete la vuole, al di là dei confini amministrativi.

Alle 21 salirà sul palco il violoncellista Alessandro Copia, protagonista di una performance originale che coniuga il timbro caldo e avvolgente del violoncello con la tecnologia della loop station. Il programma spazierà da Bach a Piazzolla, da Schubert a Yann Tiersen e ai Gotan Project, includendo anche composizioni di Nora Farley e Giovanni Sollima, fino a celebri pagine come “Take Five” e “Pachelbel Rock”.