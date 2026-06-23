Furto a Torino, poi la tentata truffa a Cossato: due giovani fermati dalla Polizia

Due giovani, residenti in Campania, sono stati arrestati giovedì scorso, nel comune di Cossato, dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Biella. L’accusa è di tentata truffa.
Stando alle prime ricostruzioni, sembra che uno dei due fosse in auto ad attendere l’altro, impegnato a cercare l’abitazione della potenziale vittima. A sventare il loro piano l’azione tempestiva degli agenti.
A seguito di ulteriori accertamenti, si sarebbe appurato che i due, il giorno prima, avessero commesso un furto in casa nella città di Torino.
Entrambi, assistiti dall’avvocato Lucia Acconci, sono poi comparsi al Tribunale di Biella davanti al giudice per l’udienza del processo per direttissima.
Alla fine, è stata disposta nei loro confronti la misura dell’obbligo di dimora nella città metropolitana di Napoli. Il processo, però, si terrà nel capoluogo torinese.