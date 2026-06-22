Tre ascensori si fermano in serata, a Biella bloccati 12 ragazzini

Interventi dei Vigili del Fuoco nei comuni di Cossato e Biella per tre ascensori bloccati.

Le segnalazioni sono giunte nella serata di ieri, 21 giugno: nel primo caso, i fatti sarebbero avvenuti all’interno di due condominii della città. Inoltre, sembra che fosse presente anche un bambino all’interno della cabina, poi sbloccata dalle squadre di Cossato. Fortunatamente le persone presenti all’interno stavano bene.

Nel capoluogo di provincia, invece, si è fermato l’ascensore del parcheggio del Bellone. Dalle informazioni raccolte, pare che fosse sovraccarico: invece di 8 persone, sarebbero stati presenti ben 12 ragazzini che hanno atteso l’arrivo dei Vigili del Fuoco di Biella. Una volta usciti dall’impianto, hanno fatto ritorno alle proprie abitazioni.