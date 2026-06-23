21 nuovi nati a Mongrando nel 2025, dal Comune un albo illustrato speciale

Nel comune di Mongrando sono stati 21 i nuovi nati del 2025. Lo rende noto l’amministrazione comunale: “Un segnale di speranza e futuro che abbiamo voluto sostenere concretamente attraverso il Bonus Bebè comunale, con contributi da 200 e 400 euro, modulati in base all’ISEE delle famiglie. Un aiuto importante reso possibile grazie a un impegno condiviso: 50% con fondi comunali, 50% grazie alle indennità del sindaco e degli assessori”.

Ma per quest’anno si è voluto fare qualcosa in più. “Accanto al contributo economico – riporta il Comune - Ogni famiglia ha ricevuto in dono un albo illustrato speciale, pensato per accompagnare i nuovi nati in un viaggio simbolico dentro le radici del nostro territorio: telerie e fucine, luoghi e mestieri che raccontano la storia e l’identità di Mongrando”.

“Fili di Ferro”, infatti, è un progetto unico, ideato e realizzato da Simona Coda, vicesindaco e assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche Sociali, che ha scritto il testo e realizzato a mano alcuni dei disegni, in stretta collaborazione con la responsabile dell’Area Istruzione, Cultura e Sociale, Stephanie Di Giusto, che ne ha curato la grafica e l’impaginazione. “Perché crescere significa guardare avanti, senza dimenticare da dove veniamo – conclude la nota del Comune - E ogni nuova vita che nasce porta con sé il futuro della nostra comunità”.