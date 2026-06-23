Una notte al rifugio per i bambini dell'infanzia di Graglia FOTO

Zaino in spalla, passo deciso e occhi pieni di meraviglia. Per i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia di Graglia l’avventura è cominciata così, con una partenza speciale alla volta del Rifugio Pianetti. Un'immersione nella natura vissuta passo dopo passo.

Ad accompagnare il cammino dei piccoli è stata la lettura dell’albo illustrato "Se ti perdi": un viaggio tra le pagine e il bosco. Il libro ha fatto da bussola emotiva, trasformando il sentiero in un’aula a cielo aperto. Durante il percorso, i bambini hanno osservato i dettagli dell’ambiente, ascoltato i suoni del silenzio e raccolto ogni stimolo offerto dalla natura.

L’esperienza è diventata ancora più concreta sulle sponde del ruscello. Qui, giocando con la corrente, i piccoli esploratori hanno vissuto una lezione spontanea di fisica, scoprendo come il semplice posizionamento di un sasso possa modificare il corso dell’acqua.

Il momento più suggestivo è arrivato con l’imbrunire. Radunati intorno a un falò sotto le stelle, i bambini hanno condiviso emozioni e conversazioni profonde. Quello stesso fuoco ha poi fornito lo strumento per lasciare una "magica traccia" su un taccuino speciale realizzato prima della partenza: i carboncini utilizzati per scrivere e disegnare.

L’intera uscita si è rivelata un prezioso intreccio di amicizia, emozioni, scoperte condivise e giochi all’aria aperta. Un’avventura che i bambini della scuola dell’infanzia porteranno a lungo nel cuore. Si può essere grandi esploratori, anche a soli cinque anni.