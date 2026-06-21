"Nove mesi di strada chiusa e pochi riflettori": la riflessione di un commerciante della Valle Elvo

La vicenda legata al Concertozzo e alle polemiche sulla presenza degli ambulanti continua a far discutere. Tra le voci che si inseriscono nel dibattito c'è quella di un commerciante della Valle Elvo, che invita a una riflessione più ampia sulle difficoltà vissute quotidianamente dalle attività del territorio.

«Ho seguito con interesse da commerciante la vicenda Concertozzo – scrive –. È chiaro che il mio tifo vada agli ambulanti, ma rimango stupito dalla grande risonanza politico-mediatica che ha avuto l'evento».

Secondo l'imprenditore, l'attenzione suscitata dalla vicenda contrasta con quanto accaduto in altre situazioni che hanno avuto conseguenze economiche ben più durature per le attività locali.

«Nel paese dove ho la mia attività, in Valle Elvo, abbiamo avuto la strada chiusa per nove mesi per interventi di abbellimento e sicurezza. Almeno così è stato detto. Eppure non abbiamo visto lo stesso interesse, nonostante i danni economici siano stati molto importanti, soprattutto se confrontati con quelli derivanti da una sola giornata di chiusura o da un singolo sabato di mancato lavoro».