Mongrando, al via pulizia del torrente Vobbia: acquistate anche le nuove attrezzature per la Protezione Civile

Ieri mattina i volontari della Protezione Civile di Mongrando, coadiuvati dal sindaco Michele Teagno e dal vice Simona Coda, sono intervenuti lungo un tratto del torrente Vobbia che da tempo necessitava di una pulizia profonda e accurata.

L'intervento ha consentito di rimuovere la vegetazione infestante e di ripristinare condizioni di maggiore sicurezza e decoro dell'area, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione del territorio. Il lavoro è stato reso possibile anche grazie ai mezzi recentemente acquistati dall'amministrazione comunale, tra cui il trattore dotato di trincia, che si è rivelato uno strumento fondamentale per operare in modo efficace e sicuro.

“Questa attività rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra amministrazione e volontariato, al servizio della comunità e della cura del territorio – spiegano dal Comune - Un sincero ringraziamento ai volontari della Protezione Civile per l'impegno e la disponibilità che dimostrano ogni giorno. Il loro contributo è prezioso e indispensabile per Mongrando”.

Come anticipato sono state acquistate, infatti, nuove attrezzature operative, tra cui 2 decespugliatori professionali 2 motoseghe e un soffiatore.

“Questi strumenti consentiranno di svolgere con maggiore efficacia le attività di manutenzione preventiva, pulizia di aree verdi, gestione della vegetazione e interventi in situazioni di emergenza – sottolinea il Comune - Un investimento concreto a sostegno dei nostri volontari, che ogni giorno mettono a disposizione tempo, competenze e impegno per la sicurezza e la tutela del territorio".