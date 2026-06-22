Incidente al Lago di Viverone, giovane colpito alla gamba dall’elica di una barca

Avrebbe riportato una prognosi di circa 30 giorni il giovane che, nella prima serata di ieri, 21 giugno, è rimasto ferito in un incidente sul lungolago di Viverone.

Il fatto è avvenuto intorno alle 19: stando alle prime ricostruzioni il ragazzo, residente nel Torinese, era a bordo di una barca guidata da un’amica quando all’improvviso, durante la corsa, sarebbe finito sotto lo scafo e sarebbe stato colpito alla gamba dall’elica.

In breve tempo, il 19enne è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all’Ospedale degli Infermi di Ponderano per le cure del caso. Non è in pericolo di vita.

Il mezzo è stato posto sequestro per consentire tutti gli accertamenti di rito. Presenti anche i militari dell’Arma per la raccolta dei rilievi.