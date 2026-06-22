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AL DIRETTORE | 22 giugno 2026, 16:00

Ponderano, ancora segnalazioni dai cittadini: “Rifiuti abbandonati e situazioni di degrado”

Ponderano, ancora segnalazioni dai cittadini: “Rifiuti abbandonati e situazioni di degrado”

Ponderano, ancora segnalazioni dai cittadini: “Rifiuti abbandonati e situazioni di degrado”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Vorrei segnalare, ancora una volta, la situazione di degrado che si registra nell’area retrostante l’Obi, in prossimità della zona destinata al carico e scarico delle merci, tra i comuni di Biella e Ponderano. 

Purtroppo non si tratta di un episodio isolato: da anni si riportano casi simili causati da persone prive di rispetto e dovuto senso civico.

Anche in questi giorni, sono nuovamente comparsi rifiuti assieme a immondizia abbandonata, con evidenti conseguenze sul decoro della zona. È una situazione che lascia amarezza tra chi vive nelle vicinanze.

Con questa segnalazione desidero chiedere che vengano effettuati maggiori controlli per impedire simili comportamenti”.

Lettera firmata

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