Ponderano, ancora segnalazioni dai cittadini: “Rifiuti abbandonati e situazioni di degrado”

Riceviamo e pubblichiamo:
“Vorrei segnalare, ancora una volta, la situazione di degrado che si registra nell’area retrostante l’Obi, in prossimità della zona destinata al carico e scarico delle merci, tra i comuni di Biella e Ponderano.
Purtroppo non si tratta di un episodio isolato: da anni si riportano casi simili causati da persone prive di rispetto e dovuto senso civico.
Anche in questi giorni, sono nuovamente comparsi rifiuti assieme a immondizia abbandonata, con evidenti conseguenze sul decoro della zona. È una situazione che lascia amarezza tra chi vive nelle vicinanze.
Con questa segnalazione desidero chiedere che vengano effettuati maggiori controlli per impedire simili comportamenti”.