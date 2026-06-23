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CRONACA | 23 giugno 2026, 12:40

Falso Carabiniere alla porta, ingannata una donna di Pettinengo: portati via monili d’oro da 20mila euro

Accertamenti affidati ai militari dell’Arma.

Falso Carabiniere alla porta, ingannata una donna di Pettinengo: portati via monili d’oro da 20mila euro (foto di repertorio)

Falso Carabiniere alla porta, ingannata una donna di Pettinengo: portati via monili d’oro da 20mila euro (foto di repertorio)

Una truffa si è consumata nel comune di Pettinengo. 

Stando alle prime ricostruzioni, affidate ai militari dell’Arma, un uomo si sarebbe qualificato come ufficiale dei Carabinieri una volta giunto sulla soglia di un’abitazione e si sarebbe fatto consegnare, con l’inganno, dalla residente diversi monili in oro per un valore di almeno 20mila euro. 

Lo stesso si è poi allontanato a bordo di un’auto. Gli accertamenti di rito sono ora affidati ai Carabinieri, impegnati a dare un volto all’uomo. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 22 giugno.

g. c.

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