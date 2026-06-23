Falso Carabiniere alla porta, ingannata una donna di Pettinengo: portati via monili d’oro da 20mila euro

Una truffa si è consumata nel comune di Pettinengo.

Stando alle prime ricostruzioni, affidate ai militari dell’Arma, un uomo si sarebbe qualificato come ufficiale dei Carabinieri una volta giunto sulla soglia di un’abitazione e si sarebbe fatto consegnare, con l’inganno, dalla residente diversi monili in oro per un valore di almeno 20mila euro.

Lo stesso si è poi allontanato a bordo di un’auto. Gli accertamenti di rito sono ora affidati ai Carabinieri, impegnati a dare un volto all’uomo. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 22 giugno.