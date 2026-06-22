Pettinengo, asilo nido: ultimi due posti disponibili per l’anno scolastico 2026/27

C’è ancora una piccolissima finestra di opportunità per le famiglie del territorio. L’asilo nido comunale di Pettinengo, pilastro fondamentale per il supporto alla genitorialità e per la prima infanzia della comunità, comunica che sono rimasti ultimi due posti disponibili per l’inserimento di bambini e bambine in vista del prossimo anno scolastico.



Così il primo cittadino, Giovanni Blumetti: “In un panorama in cui le liste d'attesa per i servizi all'infanzia rappresentano spesso un ostacolo insormontabile per i genitori lavoratori, la struttura di Pettinengo offre un'occasione immediata. Il nido si distingue per un'offerta educativa di alto livello, spazi a misura di bambino e un ambiente sereno e stimolante, ideale per accompagnare i più piccoli nei loro primi, fondamentali passi di socializzazione e crescita”.

Le famiglie interessate a coprire gli ultimi posti disponibili o a richiedere informazioni dettagliate su tariffe, orari e modalità di iscrizione possono contattare gli uffici comunali al seguente numero telefonico: 015.8445035.