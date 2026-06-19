Lavori sulle barriere stradali, cambia la viabilità fra Sostegno e Pray

Lavori sulle barriere stradali, senso unico alternato fra Sostegno e Pray

Viabilità modificata, dal 22 giugno al 15 luglio 2026, lungo alcuni tratti della rete stradale provinciale tra Sostegno e Pray. La Provincia di Biella ha disposto l’istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, per consentire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle barriere di sicurezza.

Il provvedimento sarà valido 24 ore su 24, compresi sabati e giorni festivi. Nei punti interessati dai cantieri gli automobilisti dovranno prestare attenzione alla segnaletica temporanea e potranno incontrare rallentamenti o tempi di attesa.

Le limitazioni riguarderanno la SP 236 Crevacuore-Sostegno, al km 5+770 nel Comune di Sostegno, dove l’intervento avrà una durata prevista di 18 giorni lavorativi.

Lavori anche lungo la SP 200 II Tronco – Valle Sessera, nel Comune di Pray, in tre diversi punti: al km 7+330, con durata stimata di 13 giorni lavorativi; al km 5+200, per 14 giorni lavorativi; e al km 2+110, all’interno del centro abitato di Pray, dove la durata prevista è di 6 giorni lavorativi.

I lavori potranno comportare disagi temporanei alla circolazione, ma sono finalizzati alla manutenzione e alla sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali.