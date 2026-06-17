A Valdilana una giornata dedicata alla tutela e valorizzazione del patrimonio documentario e culturale (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

L'Associazione Tacafile, nell'ambito del progetto Memoria in Movimento, patrocinato dal comune di Valdilana e dalla Pia Istituzione Medico Sella, organizza una giornata dedicata alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio documentario e culturale del territorio. L’evento sarà dalle 10 alle 13 di venerdì 20 giugno nei locali della Pia Istituzione Medico Sella, a Mosso.

Durante la mattinata saranno proposti due workshop aperti a chi opera nel mondo associativo, culturale e del volontariato ma anche a tutti coloro che desiderano approfondire il tema della memoria storica locale.

“Un'occasione per scoprire strumenti, metodi e buone pratiche utili a preservare e raccontare la storia delle nostre comunità, valorizzando documenti, fotografie, testimonianze e archivi locali – spiegano dal Comune - L'iniziativa è riservata ai soci dell'Associazione Tacafile; sarà comunque possibile aderire all'associazione in occasione dell'evento”.